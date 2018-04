Antwerpse 'Ten Miles' kreunen onder hitte: Medisch Interventieplan afgekondigd, organisatie vraagt deelnemers te wandelen, één persoon krijgt hartmassage Dieter Lizen Toon Verheijen Robbe van Lier HA Lore Michiels

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 212 De chrono van de 'Ten Miles' in Antwerpen is vroegtijdig stopgezet omwille van de grote warmte. Door de hitte en de bijhorende warmteslachtoffers is het medisch interventieplan in Antwerpen afgekondigd. De organisatie vraagt de deelnemers die nog onderweg zijn om te stoppen met lopen en verder te wandelen. In totaal waren er 40.150 deelnemers.

De marathon ging vanochtend om 9 uur al van start en telde in totaal ongeveer 3.000 deelnemers. Daarmee is de loopwedstrijd in Antwerpen de grootste marathon van het land. In totaal waren er 150 opgevers. Vorig jaar waren er dat net iets minder dan 100, maar dit jaar waren er wel meer deelnemers. Een tweetal deelnemers van de marathon werd met hitteverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis, onder hen de begeleider van Hannelore Vens, die een wereldrecordpoging deed.

Een andere deelnemer aan de marathon was opnieuw burgemeester Bart De Wever (N-VA), die wilde dit keer onder de 4 uur duiken en zei vooraf dat het "er net boven of er net onder zou zijn." Het werd er boven, want met 4 uur en 21 minuten kon de N-VA-partijvoorzitter zijn doel niet verwezenlijken. Tot halfweg zat hij op schema, maar nadien ging het licht uit, aldus de burgemeester zelf. Eerder was Ezekiel Kiprop Koech binnengekomen als winnaar van de Antwerp Marathon.

Ten Miles

Naast de marathon stond ook de Short Run (5 km), de Kids Run (1,4 km) en natuurlijk de Ten Miles, ofwel 16 kilometer doorheen Antwerpen, op het programma. Daarbij startten de deelnemers in drie waves, om 14.30 uur, 15 uur en 15.30 uur. In totaal gingen 40.150 lopers op pad over de verschillende nummers.

Hulpdiensten overbelast

Door het warme weer raakten de hulpdiensten overbelast door deelnemers die bevangen raakten door de warmte. Aan de Waaslandtunnel zou een deelnemer met hartklachten hartmassage hebben moeten ondergaan en afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. Al is dat nog niet bevestigd door de organisatie.

Al van bij aanvang kregen de deelnemers de raad om rustig te lopen en voldoende te drinken. De organisatie had ook voor extra kraantjes met drinkwater aan de start gezorgd en ook onderweg werden de bevoorradingsposten goed voorzien van water en sportdrank.

Medisch Interventieplan

Ook de hulpdiensten namen extra maatregelen. Zo zorgde de politie voor twee 'trechters', waardoor de lopers wel moesten afremmen en even op adem konden komen. Maar uiteindelijk moest het Medisch Interventieplan worden afgekondigd doordat de hulpdiensten de handen vol hadden met deelnemers die bevangen waren door de warmte.

Omwille van de hitte is het belangrijk dat de lopers zich vooral niet forceren. Onze collega's gaan op twee plekken (Gerlachekaai en Waaslandtunnel) een trechter instellen zodat de lopers afremmen en even op adem kunnen komen.

“Tot twee keer toe moesten we al extra ziekenwagens uit de Kempen en Oost-Vlaanderen laten komen. In totaal zijn er al 18 ziekenwagens opgeroepen”, aldus Gert Van Goolen, woordvoerder van het event.

“We hebben de klok stilgezet en vrijwilligers raden bij de 2 bevoorradingsposten en tussen het Hessenplein en de Waaslandtunnel mensen aan om te stoppen met lopen. Het is namelijk vlak na die tunnel dat de meeste mensen moeten worden afgevoerd. Dit doen we om te voorkomen dat nog meer mensen over hun limieten gaan of bevangen worden door de hitte. We willen voorkomen dat er geen ziekenwagen meer beschikbaar is als er echt iets ernstig gebeurt”.

"Stop met lopen"

De organisatie riep iets voor 17u de lopers die nog onderweg waren op om te stoppen met lopen en verder te wandelen, omdat het Rode Kruis de vele warmteslachtoffers niet meer aan kon. De organisatie besliste daarom ook om de chrono stop te zetten, zodat er niet meer voor tijd gelopen kon worden.

Ik heb nog nooit zoveel mensen in elkaar zien stuiken. Deelnemer Ten Miles

Ik heb zonder overdrijven 25 bekers water over mezelf gekapt tijdens het lopen. De tunnels waren als het ware een verkoeling”, zegt een loper aan VTM NIEUWS. “Ik heb nog nooit zoveel mensen in elkaar zien stuiken.” De hitte hield een groep brandweermannen niet tegen om alsnog ín uitrusting de Ten Miles te lopen, zo is te zien op Twitter.

Onze collega's zijn volop onderweg op de #Antwerp10miles. En het is zweten geblazen, zeker in die interventiekledij

... Maar het is ook een duidelijk teken dat we #altijdparaat staan voor jullie. #blijvengaan pic.twitter.com/muioA5IY9Q Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Slachtoffer 22 maart

Eén van de deelnemers vandaag is Sebastian Bellin, een slachtoffer van de aanslagen op 22 maart 2016. Het is vandaag de eerste keer dat hij weer meedoet aan een loopwedstrijd. "Ik ben erg emotioneel", zegt Bellin aan VTM NIEUWS. "Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou doen. Ik geloofde er altijd wel in. Maar geloven is één ding, het doen is iets anders." De Belgisch-Braziliaanse basketbalspeler raakte zwaargewond aan de benen bij de terreuraanslag in Brussels Airport twee jaar geleden. "De bom blies een deel aan de achterkant van mijn been weg. Als dat been die tien mijl kan lopen, dan kan ik zelf ook het leven aan."

Mobiliteit

Naast de deelnemers zullen ook tienduizenden supporters doorheen de stad langs het parcours postvatten. De stad Antwerpen roept iedereen vandaag dan ook op om met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen. Om van rechter- naar linkeroever te gaan worden ook gratis veerboten ingezet. Net als gratis autoparkings aan de rand van de stad, waar bestuurders hun wagen kunnen achterlaten om pendelbussen en -trams te nemen.

De eerste verkeersmaatregelen zijn genomen. De Waaslandtunnel is nu in beide richtingen gesloten.

Volgens de politie zijn de voetgangerstunnel en de veerboot verzadigd geraakt, en ook op de premetro is het bijzonder druk. De Park & Rides worden veelvuldig gebruikt en die van Melsele was al vroeg volzet. Stewards sturen bestuurders door naar parkings waar wel nog plaats is.

Wie toch met de auto in de buurt van Antwerpen komt, houdt maar beter rekening met verkeershinder, zoals gesloten tunnels. Zo is de Kennedytunnel volledig afgesloten tussen 12u30 en 18 uur, de Waaslandtunnel van 8 uur tot 19u30, de Jan de Vostunnel stadinwaarts van 11u30u tot 18u30 en de Bolivartunnel stadinwaarts van 12 uur tot 18u15.

Wij hebben de indruk dat bestuurders goed geïnformeerd waren Peter Bruyninckx (Vlaams Verkeerscentrum)

Door dat alles is het druk op het noordelijke deel van de Antwerpse Ring, de verplichte omleidingsroute. "Maar al bij al verloopt het verkeer er nog vlot. Tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkenshoektunnel doe je er nu vijf minuten langer over. Wij hebben de indruk dat bestuurders goed geïnformeerd waren", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De Lijn heeft vandaag 44 trams ingeschakeld, in plaats van 26 trams op een normale zondag. "Dat betekent dat er één tram om de twee minuten door de Scheldetunnel rijdt", laat De Lijn Antwerpen weten.