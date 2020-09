Antwerpse superregio voor lokale contacttracing in de maak IB

10 september 2020

06u11

Bron: Belga In de provincie Antwerpen staat een grote verruiming van het gebied voor lokaal contactonderzoek in de steigers. Ruim 800.000 inwoners zouden deel uitmaken van één zone. Dat meldt Knack op zijn website.

Lokale contactonderzoekers uit de stad Antwerpen en de randgemeenten zullen de handen op korte termijn wellicht in elkaar slaan. De bedoeling is om een soort superregio voor lokale contacttracing te organiseren die de stad overstijgt, maar kleiner blijft dan de hele provincie.

Concreet gaat het om een regio van ruim 800.000 mensen. Naast de inwoners van de stad Antwerpen zouden de eerstelijnszones Noorderkempen, Voorkempen en Zora aansluiten. In totaal zijn dat een achttiental gemeenten. Een gebied dat strekt van het aan Nederland grenzende Essen tot Kontich, in de Antwerpse zuidrand.

Lokale medewerkers zullen in samenspraak met de huisartsen patiënten en hun risicovolle contacten opsporen en duidelijk maken waarom en hoe ze in zelfisolatie of quarantaine moeten gaan.

Clusters

Daarnaast kunnen ze via brononderzoek proberen achterhalen in welke clusters de besmettingen precies toeslaan. Denk aan families, werkplekken of gemeenschappen.

De fusie krijgt de steun van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V), die afgelopen maandag nog een vergadering over de kwestie bijwoonde. "Het is ambitieus, maar nodig", zegt ze. "De samenwerking zal de werking versterken, onder meer door de synergie en de inzet van middelen.”