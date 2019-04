Antwerpse studenten winnen Groot Dictee van Nederlandse collega's TVC

04 april 2019

19u27

Bron: Belga 1 Belga In Antwerpen heeft vandaag de tweede editie van Het Groot Dictee plaatsgevonden. Drie studenten van het Departement Toegepaste Taalkunde, Vertalers en Tolken van de UAntwerpen behaalden de podiumplaatsen in een spellingswedstrijd tegen studenten van de Vertaalacademie in Maastricht.

Sinds de klassieke wedstrijd 'Het Groot Dictee der Nederlandse Taal' in 2017 ten einde kwam, organiseren de UAntwerpen en de Vertaalacademie van Maastricht een gelijkaardige spellingswedstrijd voor studenten en docenten van beide instellingen. De tweede editie vond in Antwerpen plaats, het dictee werd geschreven en voorgelezen door VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx. In totaal namen ongeveer tachtig studenten en docenten deel.

Net zoals in de eerste editie palmden de UA-studenten dit jaar alle podiumplaatsen in. Bert Lauwers, student Toegepaste Taalkunde aan de UA, maakte het minste fouten. Onder de docenten ging de eerste plaats naar Freek van den Brink van de Vertaalacademie van Maastricht.