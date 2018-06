Antwerpse studenten goedkoop op kot in woonzorgcentra (in ruil voor quality time met de ouderen) bvb

21 juni 2018

17u05

Bron: Belga 0 In Antwerpen slaan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en het stedelijke Zorgbedrijf volgend academiejaar de handen in elkaar om betekenisvolle contacten te leggen tussen studenten en ouderen. Studenten krijgen de kans om aan een gunstige huurprijs op kot te gaan in woonzorgcentra als ze elke week minstens vijf uur optrekken met de oudere bewoners van het rusthuis.

De studenten zullen samen met de ouderen onder meer boodschappen doen, koffie drinken, spelletjes spelen en deelnemen aan allerlei vormen van animatie. "Voor de studenten is dit een unieke kans om extra levenservaring op te doen en voor de ouderen is het een betekenisvol menselijk contact", zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur van KdG. "Dit sociaal engagement laat beiden toe om elkaar te ontmoeten over vele generaties heen."

Een studentenkamer in een woonzorgcentrum zal gemiddeld 300 euro per maand of 10 euro per dag kosten voor water- en energieverbruik, tv, wifi, bedlinnen, handdoeken, een ijskast en schoonmaak. Studenten kunnen kiezen of ze gaan voor een lang verblijf, een kort verblijf of een verblijf in combinatie met een stage in het woonzorgcentrum. Toch is het initiatief niet enkel voor studenten verpleegkunde bedoeld, benadrukt KdG.