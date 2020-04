Antwerpse strafrechter behandelt eerste coronadossiers: 18 maanden cel gevraagd voor TikTokker die op voeding hoest in supermarkt KVDS

30 april 2020

16u42

Bron: Belga 6 Voor de strafrechtbank van Antwerpen zijn donderdag de eerste coronadossiers behandeld. Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden cel voor een 21-jarige man die opzettelijk op voeding had gehoest in de supermarkt en 15 maanden cel voor een 44-jarige man die herhaaldelijk naar de politie gespuwd had. Voor beide mannen werd ook 1.600 euro boete geëist. De verdediging stelde zich vragen bij de tenlasteleggingen die op de feiten werden geplakt.

De ‘coronaspuwer’ uit Kruibeke zat op 26 maart samen met drie anderen in een auto toen hij door de politie werd tegengehouden in Wommelgem. Hij reageerde meteen agressief. Hij beledigde de inspecteurs en spuwde naar hen. De politie probeerde de man om veiligheidsredenen een mondmasker op te zetten, maar die weerde zich hevig en riep dat hij besmet was met het coronavirus. De veertiger werd opgesloten in een cel, maar ook daar bleef hij zich weerspannig gedragen en spuwde hij in het oor van een inspecteur.

Aanslag

Hij verscheen donderdag aangehouden voor de rechtbank, waar hij terechtstond voor 'weerspannigheid' en 'het verspreiden van stoffen die de indruk geven gevaarlijk te zijn en daardoor bij personen de vrees voor een aanslag teweegbrengt'. Hij verdedigde zich door te zeggen dat het een week eerder “zijn verjaardag was geweest”.



Zijn advocaat vond die laatste tenlastelegging een brug te ver. "Het parket grijpt terug naar een wetsartikel dat het versturen van poederbrieven bestraft. Het werd in de nasleep van 11 september in het leven geroepen in het kader van terrorisme. Daar kan je je voor wat speeksel toch niet op beroepen?", pleitte die.

TikTok

Ook in het tweede dossier stelde de verdediging vragen bij de kwalificatie. In die zaak wordt een 21-jarige man vervolgd voor 'het mengen van dodelijke of schadelijke stoffen onder voedingsmiddelen'. Hij had op 23 maart een filmpje op TikTok geplaatst waarin hij in een vestiging van Carrefour in Mortsel een frigo opendoet en hoestgeluiden maakt. "Oeps, drie jaar binnen met die coronashit", plaatste hij er als commentaar bij.

"Hij heeft niets onder voeding gemengd en er kan ook niet aangetoond worden dat het om dodelijke of schadelijke stoffen ging, want mijn cliënt heeft nooit symptomen vertoond en werd ook nooit getest op het coronavirus. Een GAS-boete had hier meer op zijn plaats geweest", aldus de verdediging.

Het is afwachten of de rechter de redeneringen van de advocaten zal volgen. Uitspraak op 14 mei.

