Antwerpse stadsloketten krijgen externe bewakingsdienst om agressie tegen te gaan ADN

01 februari 2019

16u35

Bron: Belga 0 De stad Antwerpen gaat van start met een proefproject waarbij de stadsloketten en het loket Vreemdelingenzaken een beroep kunnen doen op een bewakingsdienst door een externe firma. Het schepencollege heeft daar vandaag groen licht voor gegeven. De maatregel komt er volgens de stad, omdat loketmedewerkers regelmatig te maken krijgen met allerlei vormen van ongewenst gedrag en agressie vanwege burgers.

Op twee erg drukbezochte locaties zal de bewaking tijdens de loop van het proefproject - tot september - een permanent karakter hebben: aan het stadsloket Antwerpen-Centrum en aan de loketwerking in Deurne.

Spanningen

Op die laatste locatie is ook het gecentraliseerde loket Vreemdelingenzaken gevestigd en dat leidt volgens de stad vaak tot spanningen, gezien “de complexe en onzekere procedures, geregeld negatieve boodschappen en het taalaspect dat soms de communicatie bemoeilijkt”.



Bij de overige loketten kan de bewakingsdienst worden ingeschakeld voor een afgebakende tijdspanne, na bijvoorbeeld een eerder incident of bij klantencontacten waarbij een agressierisico wordt ingeschat.

Nultolerantie

"Het is belangrijk dat onze medewerkers hun taken in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren", zegt schepen van Personeel en Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Nultolerantie voor agressie en geweld tegen het stadspersoneel is dan ook een must.”

De stad benadrukt voorts wel dat ze ook op andere manieren ongewenst gedrag en agressie aanpakt of tracht te voorkomen. Zo krijgt het personeel tips en opleidingen om met agressie om te gaan en om helder te communiceren, is er een meldpunt en biedt de stad psychosociale en juridische bijstand als dat nodig is.