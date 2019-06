Antwerpse stadsbussen rijden vanaf morgen weer normaal jv

07 juni 2019

20u45

Bron: belga 0 In Antwerpen rijdt sinds vanmiddag maar een derde van de stadsbussen na een spontane vakbondsactie door een agressiegeval. Er vond vrijdag nog een overleg plaats tussen de vakbonden en de directie, en vanaf morgen/zaterdag zouden alle bussen weer normaal moeten rijden.

Gisteravond werd een buschauffeur op lijn 30 het slachtoffer van agressie. Hij kreeg slagen in het gezicht en is enkele dagen werkonbekwaam. Naar aanleiding van het incident weigerden vanochtend een aantal chauffeurs in stelplaats Zurenborg om uit te rijden.

De hele dag was er sterke hinder op twaalf buslijnen van het stadsnet. Sinds de middag rijdt ongeveer een derde van de bussen, dat is vanavond nog altijd het geval.

Vandaag zaten de vakbonden en directie samen voor overleg. "Daar zijn eerdere afspraken opnieuw bevestigd", zegt woordvoerder Annelies Meynaerts. Het ging vooral over de opvangprocedure van chauffeurs die met geweld te maken krijgen. "Veel nieuwe afspraken zijn niet gemaakt, de vakbonden begrijpen ook dat deze gevallen van agressie vooral een maatschappelijk probleem is."

De Lijn hoopt dat morgen alle problemen van de baan zijn. Vanavond zal de hinder wel nog aanhouden.