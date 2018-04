Antwerpse sp.a-leden beslissen zaterdag over lot van Tom Meeuws HR

Bron: Belga 6 De leden van de Antwerpse afdeling van sp.a spreken zich zaterdag tijdens een congres uit over de lijst van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het valt daarbij onder meer nog af te wachten of zij de tweede plaats van de veelbesproken Tom Meeuws nog zien zitten.

Sp.a wil in Antwerpen met enkele opmerkelijke namen bovenaan de kieslijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekken. Met voormalig politiecommissaris Jinnih Beels komt niet alleen een nieuwkomer, maar vooral ook een onafhankelijke kandidaat op als lijsttrekker van de socialisten. Beels wil naar eigen zeggen symbool staan voor het verruimende en verbindende karakter van de lijst en schaft zich dus geen partijkaart aan.

Huiszoeking

Op de tweede plaats prijkt Tom Meeuws, die er als lokaal afdelingsvoorzitter de voorbije jaren in slaagde om intern zowat alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen, maar intussen al een hele tijd achtervolgd wordt door zijn ontslag als directeur bij De Lijn Antwerpen. Dat ontaardde onlangs in een gerechtelijk onderzoek naar onder meer het goedkeuren van een factuur van 664.000 euro van De Roma voor het openingsfeest van een premetrotunnel. Maandag vond er nog een huiszoeking plaats bij Meeuws.

Land Invest

Meeuws, voor zijn periode bij De Lijn nog directeur van de stedelijke dienst Samen Leven, kwam vorig najaar al in opspraak door zijn professionele contacten met projectontwikkelaar Land Invest. Dat gebeurde uitgerekend in een periode waarin hij zwaar uithaalde naar het huidige stadsbestuur onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) omdat vastgoedontwikkelaars in Antwerpen volgens Meeuws een "paaitaks" kunnen betalen om stedenbouwkundige voorschriften te omzeilen. Het toenmalige project Samen van sp.a en Groen overleefde dat relletje nog, maar toen er in de media berichten opdoken over Meeuws die bij De Lijn herhaaldelijk zijn bevoegdheid zou hebben overschreden bij grote financiële uitgaven, bleek de maat voor Wouter Van Besien en de zijnen toch vol, omdat ze vreesden dat de heisa rond Meeuws als een schaduw boven de inhoudelijke kiesstrijd zou blijven hangen. Sp.a bleef wél achter haar kopman staan en slaagde er ook in om Beels - de nummer twee van Samen - aan boord te krijgen. Ook de start van een gerechtelijk onderzoek en een daaruit voortvloeiende huiszoeking veranderden daar tot nu toe niets aan.

Zaalvoetballer

De rest van de top vijf van de sp.a-lijst werd ook al onthuld: Vlaams parlementslid Güler Turan op drie, gemeenteraadslid en gewezen topzaalvoetballer Karim Bachar op vier en OCMW-raadslid Tatjana Scheck op vijf. Yasmine Kherbache wordt lijstduwer. Verschillende andere vaste waarden zouden de lijst ook nog steunen, maar hun plaats werd nog niet bekendgemaakt. Het gaat onder meer om Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en voormalig minister Monica De Coninck. Zij krijgen het gezelschap van nieuwkomers of verruimers zoals ATV-journalist Karl Apers, cafébaas en zoon van het gelijknamige Antwerp-icoon Vic Mees en schooldirectrice Christine Hannes.