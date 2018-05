Antwerpse sp.a gaat middenveld consulteren met goedgekeurd ontwerpprogramma SI

26 mei 2018

18u01

Bron: Belga 0 De leden van de Antwerpse sp.a-afdeling hebben vandaag tijdens een congres het ontwerpprogramma goedgekeurd voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De socialisten hebben de speerpunten van hun voorlopige programma opgehangen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en gaan er nu mee "de boer op" naar onder meer middenveldorganisaties, die nog amendementen zullen kunnen voorstellen.

Sp.a presenteerde eerder al de programma-onderdelen rond onder meer onderwijs en mobiliteit en legde zaterdag dan ook veeleer de nadruk op thema's als welvaart, veiligheid en participatie. Het team van lijsttrekker Jinnih Beels en voorzitter Tom Meeuws wil onder meer opnieuw een politiekantoor in elk van de zes afdelingen van de lokale politie dat 24 uur op 24 uur open is, een centraal punt waar de schulden van mensen bij alle entiteiten van de stad beheerd en opgevolgd worden, praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt, een maximumfactuur in rusthuizen van het Zorgbedrijf en het invoeren van een "stadsetiquette": vanuit een door de stad geregisseerd wijkoverleg zouden de belangrijkste leefregels worden geformuleerd die in een buurt gelden.

De socialisten willen ook de GAS-boetes weer meer gebruiken voor hun oorspronkelijke doel, namelijk het beteugelen van sluikstort en andere vormen van overlast en vandalisme, en ook de lokale politie moet zich weer concentreren op haar "basistaken" en wijkwerking.

Voordeel halen uit diversiteit

"Antwerpen is een stad waar mensen graag willen zijn", zegt Beels. "We moeten ervoor zorgen dat het ook weer een stad wordt waar iedereen mee kan, we moeten voordeel halen uit de diversiteit van onze bevolking en dat niet als een probleem zien, maar een deel van de oplossing. We moeten van Antwerpen een wereldstad maken voor en door wereldburgers. Daarvoor is een stadsbestuur nodig met een visie op een mooie, duurzame toekomst."