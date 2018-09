Antwerpse sociologe schrijft een brief aan Dries van Langenhove: "Wees welkom in mijn gezin. We denken dat we u iets te bieden hebben wat mogelijk een meerwaarde kan betekenen in uw leven" Redactie

24 september 2018

De Antwerpse sociologe Katrien Van der Heyden schreef na het zien van de Pano-reportage over Schild & Vrienden een brief op haar Facebook profiel. De brief was rechtstreeks gericht naar de leider van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove. Ze heet hem welkom in haar gezin en schets daarbij ook meteen hoe haar mozaïek gezin er uit ziet.

