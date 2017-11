Antwerpse schepen verbiedt lezingen van Nederlandse moslimprediker Ali Houri KVDS HR

11u48

Bron: De Morgen, vrt nws, VTM Nieuws 28 RV De stad Antwerpen verbiedt de lezingen van de conservatieve Nederlandse moslim Ali Houri. Dat bevestigde schepen van Diversiteit Fons Duchateau (N-VA) aan VTM NIEUWS. "Houri diende op basis van valse voorwendselen een aanvraag in", zegt de schepen. Houri gaf wel al een lezing in Antwerpen en eerder ook in Genk. De prediker vindt dat naar muziek luisteren en in een café binnenlopen zondig zijn en vroeg eerder deze maand op Facebook om geld te storten voor een terreurverdachte.

Houri gaf in gemeenschapscentrum Den Tir in Antwerpen een lessenreeks over de levenswijze van de profeet Mohammed. Den Tir is nochtans verboden terrein voor ‘levensbeschouwelijke activiteiten, erediensten en religieuze activiteiten’. “Dit had niet mogen gebeuren”, liet de woordvoerder van schepen Fons Duchateau (N-VA) al weten in de krant De Morgen. “Er zijn twee opties”, aldus de schepen op Radio 1. “Ofwel is er een fout gemaakt in de administratie ofwel is de zaal gehuurd onder een vals voorwendsel. In dat laatste geval zullen we de samenwerking met de betrokken organisatie herbekijken en verstrengen.” Dat is nu dus gebeurd, de lezingen mogen niet meer doorgaan.

De lessenreeks startte op 19 september en zou 12 weken duren. De vzw die ze organiseert wou voorlopig niet reageren, tot ze weet wat er exact verteld is.

Rapper

De voormalige rapper Abid Tounssi - die er in Genk ook bij was - tekende eerder dit jaar ook present bij een activiteit in het cultureel centrum van Deurne. Bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) houdt echter vol dat de procedures daar op een juiste manier gevolgd zijn.