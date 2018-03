Antwerpse 'runaway bride' vlucht weg uit gevangenis om niet te moeten trouwen David Acke

26 maart 2018

10u54

Bron: eigen berichtgeving 0 Een vrouwelijke gevangene die op het punt stond te trouwen, is in extremis gevlucht. De bruid in spe keerde niet terug na haar penitentiair verlof en liet haar toekomstige voor het altaar in de gevangenis staan.

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) trok deze ochtend naar de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen voor het voltrekken van een huwelijk tussen een gevangene en haar partner. "Het is eens iets anders om je week te beginnen. Huwelijken in de gevangenis zijn eerder een zeldzaamheid omdat je toestemming moet krijgen van de procureur," adus Cordy. Onderweg naar de gevangenis krijgt de districtsburgemeester telefoon: de bruid met uitgangspermissie dit weekend meldde zich niet opnieuw aan bij de gevangenis.

"Ik heb het al eens meegemaakt dat één van de partners niet kwam opdagen maar uit de gevangenis gaan lopen om niet te moeten trouwen is wel heel extreem," grapt Cordy. De bruidegom stond zijn toekomstige op te wachten, tevergeefs. Waar de bruid zich bevindt en of er alsnog een trouw komt, is niet duidelijk. "We respecteren de privacy van de mensen."

Paul Cordy vertelt dat het wel eens voorvalt dat de bruid of bruidegom niet komt opdagen maar dat het eerder zeldzaam is maar dit had hij nog nooit eerder meegemaakt.