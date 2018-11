Antwerpse ring weer vrijgegeven na ongeval met vier vrachtwagens en twee personenwagens, zeer zware avondspits verwacht TT

13 november 2018

13u52

Bron: Belga 88 Op de Antwerpse ring is het aanschuiven geblazen in Antwerpen-Oost richting Nederland door een ongeval waarbij vier vrachtwagens en twee personenwagens betrokken waren, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het ongeval gebeurde rond 13.20 uur onder een brug, waardoor de takelwerkzaamheden nog lange tijd kunnen duren. Rond 16.15 uur werd de rijweg weer vrijgegeven, maar de files geraken voor de avondspits wellicht niet meer opgelost, waardoor die volledig in de soep dreigt te lopen.

De vrachtwagens raakten zwaar beschadigd en versperden de volledige hoofdrijbaan, zodat er voor het verkeer amper doorkomen aan was. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Borgerhout, dus net voor de afrit naar de E313/E34. Verkeer richting Nederland of Hasselt kon er maar beperkt voorbij. Omstreeks 15.15 uur werden de twee rijstroken richting E313/E34 opnieuw vrijgegeven. De drie hoofdrijstroken bleven versperd tot ongeveer 16.15 uur. Toen werd de volledige rijbaan vrijgegeven.

Richting Nederland staat er een file die zich uitstrekt over de hele Antwerpse ring en op de E17 vanaf de parking van Kruibeke. Vanop de E34 duurt het zelfs meer dan een uur voor je alleen nog maar aan de Kennedytunnel geraakt. Ook op de E19 en A12 vanuit Brussel is het lang aanschuiven. Zelfs de hulpdiensten geraakten door de zware files maar moeilijk ter plaatse.

“We raden alle verkeer aan om de Antwerpse ring de komende uren nog steeds te vermijden”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “De avondspits is sowieso om zeep. De opgebouwd files van deze namiddag geraken we immers niet zo gemakkelijk meer kwijt. Hoge wachttijden op de ring en op de toekomende snelwegen in Antwerpen”, waarschuwt Bruyninckx op Twitter.

De Liefkenshoektunnel is tot 16.55 uur tolvrij gemaakt richting Nederland, maar die omleiding wordt niet meer aangeraden omdat het ook daar te druk is. Het verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt wordt aangeraden via Brussel te rijden. “Antwerpen-Oost is het drukste knooppunt van Vlaanderen, een ernstig ongeval daar heeft steeds een enorme impact”, zegt Bruyninckx. “Ook de omleidingsroute langs de Liefkenshoektunnel is helemaal volgelopen.”

Bij het ongeval in Antwerpen-Oost #R1 zijn uiteindelijk 4 vrachtwagens en 2 auto’s betrokken. Het ziet ernaar uit dat de takeling nog even zal duren. Er is nu minimale doorgang richting NL, maar de fikse files zullen daardoor niet oplossen. Stilstaand verkeer in wijde omgeving! pic.twitter.com/siYgioBYqn Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link