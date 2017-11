Antwerpse ring weer volledig open voor het verkeer: "Bedankt voor uw geduld" SPS

06u22

Bron: Belga 12 Photonews De Antwerpse ring tussen Berchem en Antwerpen-Oost richting Nederland is rond 6.15 uur weer volledig opengegaan voor het verkeer. Dat melden het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) en het Vlaams Verkeerscentrum. Het Agentschap Wegen en Verkeer roept wel op tot voorzichtigheid omdat de werken heel wat stof hebben achtergelaten

"Sinds 6.15 uur is de laatste werfsignalisatie verwijderd en zijn opnieuw alle rijstroken van de ring beschikbaar", aldus het AWV. "Door de freeswerken bevindt er zich nog stof in de groeven van beide behandelde rijstroken. AWV vraagt dus om voorzichtig te rijden en snelheid te matigen op het pas behandelde wegdek."

Gisteravond werd duidelijk dat het afschrapen van een dunne laag van het wegdek een goed resultaat gaf en is de aannemer onmiddellijk gestart met het behandelen van de twee aangetaste rijvakken, klinkt het. "Er is de hele nacht doorgewerkt om het beschadigde oppervlak van ongeveer 1,1 kilometer lang en 8 meter breed af te frezen en te borstelen. Daarna zijn ook onmiddellijk markeringen aangebracht. Dit werk was rond 5.15 uur vanmorgen afgerond. Tussen 5.15 en 6.15 uur werd de signalisatie verwijderd zodat de twee rijvakken terug vrijgegeven konden worden voor verkeer", aldus het Agentschap nog.

Het AWV bedankt de verschillende betrokken diensten en medewerkers voor hun inzet, en de bestuurders voor hun begrip en geduld.

Dinsdagavond verloor een vrachtwagen een deel van zijn lading vloeibare siliconen op de Antwerpse ring. In de loop van de nacht van dinsdag op woensdag was het goedje gedeeltelijk in het beton van het wegdek gedrongen en dat zorgde voor gladheid.

