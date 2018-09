Antwerpse ring volledig versperd richting Gent door gekantelde vrachtwagen in Lillo TT

28 september 2018

13u39

Bron: Belga 0 Op de R2 door het Antwerpse havengebied is vanmiddag de weg volledig versperd geraakt richting Gent ter hoogte van Lillo. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. In de Tijsmanstunnel zijn twee vrachtwagens in contact gekomen met elkaar waardoor de volledige tunnel en de snelwegverbinding tussen de A12 en de E34 richting Gent niet toegankelijk is.

Alle verkeer wordt afgeleid via de afrit 13 Kanaaldok naar de Noorderlaan. De opruim- en takelwerkzaamheden zullen nog een lange tijd in beslag nemen gezien dat niet evident is in een tunnel. Bovendien zal de brandweer het wegdek ook moeten reinigen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer dat van de haven naar Gent moet aan om via de Ring 1 en de Kennedytunnel te rijden. Voor ADR-transport (gevaarlijke stoffen) is dat echter geen alternatief, want dat mag niet door de Kennedytunnel. Het ADR-advies van het Verkeerscentrum luidt dan ook: Temsebrug op de N16 via Ring1 + A12 Brussel.

update #R1 Ongeval met 2 vrachtwagens thv Lillo → #E34. De weg is volledig versperd. https://t.co/P9v9d07cXS pic.twitter.com/OiBvbqXGuj Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

update #R2 thv Lillo → #E34. De weg blijft volledig versperd. Alle verkeer moet de weg verlaten via #Scheldelaan. https://t.co/P9v9d07cXS Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link