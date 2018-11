Antwerpse ring volledig versperd door ongeval met drie vrachtwagens TT

13 november 2018

13u52

Bron: Belga 0 De Antwerpse ring is volledig versperd richting Nederland in Antwerpen-Oost door een ongeval met drie vrachtwagens, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het ongeval gebeurde rond 13.20 uur onder een brug, waardoor de takelwerkzaamheden nog lange tijd kunnen duren, zegt het Verkeerscentrum.

De vrachtwagens zijn zwaar beschadigd en versperren de volledige hoofdrijbaan, zodat er voor het verkeer geen doorkomen aan is. Richting Nederland staat er momenteel al een file die zich uitstrekt over de hele Antwerpse ring en op de E17 vanaf de parking van Kruibeke. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Borgerhout, dus net voor de afrit naar de E313/E34. Verkeer richting Nederland of Hasselt is dus niet meer mogelijk.“We raden alle verkeer aan om de Antwerpse ring de komende uren te vermijden”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt richting Nederland. Het verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt wordt aangeraden via Brussel te rijden.

Grote verkeershinder op Antwerpse ring #R1! Richting Nederland is de weg volledig versperd in Antwerpen-Oost. Daar zijn 3 vrachtwagens gebotst onder een brug. Dat dreigt een lastige takeling te worden. Files! pic.twitter.com/iIIDBXtjd9 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link