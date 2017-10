Antwerpse ring volledig afgesloten in Deurne: "Witte smurrie over alle rijstroken én pechstrook" HR/MDR/PLA/TT

14u10

Bron: Verkeerscentrum, Belga, VRT 0 De Roeck De Antwerpse ring is ter hoogte van Deurne volledig afgesloten in de richting van Gent, nadat een vrachtwagen er zijn lading verloor. De witte smurrie is calciumcarbonaat, gebruikt om papier te bleken. De civiele bescherming is ter plaatse. De vier rijstroken, de pechstrook én de oprit Deurne zijn afgesloten. Het Verkeerscentrum vraagt met aandrang om de omgeving te vermijden.

Het ladingverlies gebeurde toen de vrachtwagen bruusk in de remmen moest omdat een personenwagen en een andere vrachtwagen met elkaar in aanrijding waren gekomen. "Ik reed net achter een vrachtwagen die plots hard moest remmen", zegt Wenda Keijzer die het allemaal zag gebeuren.



"Die vrachtwagen was geladen met zakken verf. Hij heeft die verloren en de zakken zijn zowat geëxplodeerd. Er zat wat van de witte smurrie op mijn banden. Ik kon het er met een doekje zo afvegen. Ik vermoed dat het om waterverf gaat."



Uiteindelijk blijkt het product calciumcarbonaat te zijn, een chemische stof die gebruikt wordt in de industrie, onder andere om papier te bleken.



De hinder zal allicht een hele tijd aanslepen. De civiele bescherming is ter plaatse, die een proefsessie zal uitvoeren met stoomreiniging om uitharden van het product tegen te gaan. Als dat lukt, wordt het goedje met korrels opgeruimd en zal stelselmatig de hele rijbaan proper gemaakt worden.

Ik kon het er met een doekje zo afvegen. Ik vermoed dat het om waterverf gaat Getuige Wenda Keijzer

De Roeck

Lees ook Vrachtwagens botsen op E313: twaalf kilometer file richting Antwerpen

Liefkenshoektunnel tolvrij

In de andere rijrichting staat bovendien een lange kijkfile die tot ver op de E17 reikt. Het Verkeerscentrum heeft het over "een erg uitzonderlijke situatie".



Het verkeer dat vanuit het noorden van Antwerpen richting Gent moet, kan als alternatief voor de Liefkenshoektunnel kiezen. Die is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent. De files op de Antwerpse ring en de aansluitende snelwegen A12 en E19 groeien intussen erg snel aan.

De Roeck

De Roeck

De Roeck

Verkeerscentrum

De Roeck

De Roeck Wenda Keijzer reed net achter de vrachtwagen. "Ik vermoed dat het waterverf is."

Verkeerscentrum Een lege Antwerpse ring in Deurne, kijkrichting Gent.

Antwerpse ring #R1 richting Gent volledig VERSPERD in Deurne. Stilstaand verkeer vanaf Kleine Bareel #E19. Ook kijkfile in andere richting! pic.twitter.com/RSeUcrlPRe Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link