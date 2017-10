Antwerpse Ring krijgt als eerste in Vlaanderen zuinige ledverlichting 09u21

Bron: Belga 0 Benoit De Freine Begin 2018 krijgt de Antwerpse Ring als eerste in Vlaanderen ledverlichting. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis. Na de ombouw van de verlichtingspalen op de Antwerpse Ring volgen de andere snelwegen in Vlaanderen. De hele operatie gaat in totaal vier jaar duren. Met het zuinige ledlicht op de snelwegen bespaart de Vlaamse overheid 4 miljoen euro per jaar.

Er is ook een verlichtingsregime opgesteld. Er is beslist dat de verlichting op de Antwerpse en Brusselse Ring altijd brandt. Op de andere invalswegen naar Antwerpen, zoals E17, E313 en E314, is er een dynamische verlichting. Dat wil zeggen dat al dan niet verlichten en het verlichtingsniveau worden aangepast aan de verkeerssituatie.

"De verlichtingspalen op trajecten van de snelwegen waar de verlichting permanent brandt, zoals de Antwerpse Ring, zullen als eerste worden vernieuwd in 2018. Nadien volgen de trajecten met een dynamisch verlichtingsregime", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "In zones waar de verlichting recentelijk werd vernieuwd, zoals het traject E19 Antwerpen-Brussel, worden de palen niet vervangen."