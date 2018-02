Antwerpse ring helemaal vast na brand bestelwagen en ongeval in Borgerhout: "Probeer omgeving te vermijden" HR

20 februari 2018

12u09

Bron: Brandweer Antwerpen 0 Op de Antwerpse Ring is aan de Kennedytunnel in de richting van Gent een bestelwagen uitgebrand. De brandweer moest het verkeer even tegenhouden om de brand te blussen. Er is zware verkeershinder.

"Probeer de omgeving te vermijden en schakel je ventilatie uit voor de rook", meldde de brandweer. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de weg ter hoogte van Linkeroever intussen wel weer vrijgemaakt. Op de ring staat in de richting van Gent wel nog een file vanaf Merksem, op de E313 vanaf Wommelgem en op de E19 vanaf Wilrijk.

Ook in de andere richting gebeurde even later een ongeval. Daardoor zijn ter hoogte van Borgerhout twee rijstroken afgesloten in de richting van Nederland. Ook in die richting staat een lange file.