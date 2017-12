Antwerpse rederijen trekken aan alarmbel LVA

04u19

Bron: Belga 0 Photo News Zonder Saeftinghedok zal de Antwerpse haven niet langer in de Champions League spelen. Dat zeggen de internationale containerrederijen die Antwerpen vandaag in een open brief in De Tijd.

De internationale rederijen zetten steeds grotere schepen in om hun kosten te drukken. De concurrentie tussen de Europese havens om die rederijen als klant binnen te halen is bikkelhard.

Rotterdam breidde enkele jaren geleden zijn haven fors uit voor de aanleg van die supergrote schepen. In Antwerpen is de beslissing over bijkomende containeroverslagcapaciteit nog niet genomen.

"Er liggen acht scenario's op tafel, maar het enige goede is een Saeftinghedok", zegt de Antwerpse Scheepvaartvereniging in een brief. "Zonder dat dok zal Antwerpen verpieteren tot de middelmaat van de Europese havens."

Tegen de geplande uitbreiding van de Antwerpse haven op Linkeroever lopen al jaren procedures van actiegroepen. Om uit de impasse te geraken besliste de Vlaamse overheid vorig jaar dat alle betrokken partijen voorstellen mochten uitwerken. Dat mondde uit in acht 'locaties'.

Photo News Kieldrechtsluis, Linkeroever, Haven van Antwerpen