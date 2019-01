Antwerpse rabbijn vergelijkt verbod op onverdoofd slachten met “situaties voor de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsers zo’n wetten introduceerden” AW

07 januari 2019

18u43

Bron: NYT 8 Ons land maakt geen goede naam bij buitenlandse media. Zo vertelt een Antwerpse rabbijn in The New York Times dat het verbod op ritueel slachten hem doet denken aan de wetten die voor de Tweede Wereldoorlog werden ingevoerd.

Terwijl zowel rechtse nationalisten als dierenrechtenactivisten wereldwijd streven naar een verbod op ritueel slachten, vrezen religieuze minderheden daar de dupe van te worden. Dat is in België alvast het geval.



“Oneerlijke antisemieten”

Antwerps rabbijn David Schmahl piekert in een artikel in The New York Times over de ingevoerde maatregel: “Je weet nooit wat de echte intenties zijn van mensen. Tenzij ze eerlijk zeggen wat ze van plan zijn, maar antisemieten zijn meestal niet eerlijk”. Schmahl zegt dat er steeds meer wetten geïntroduceerd worden die het voor zijn gemeenschap moeilijker maakt om volgens hun tradities te leven.

Zo werd er volgens hem onlangs een wet gestemd die thuisscholing reguleert. Thuisonderwijs is behoorlijk populair bij joden waardoor Schmahl de strengere regels beschouwt als het belemmeren van joodse tradities: “Het doet me denken aan soortgelijke situaties voor de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers zulke wetten introduceerden”.



Slachten zonder leed

In Europa geldt er een wet die stelt dat het slachten van dieren geen onnodig leed mag teweegbrengen. Bij runderen komt dat neer op een schot in het hoofd. Kippen worden ondersteboven aan haken gehangen en door een elektrisch bad geleid dat hen elektrocuteert.

Maar zulke maatregelen staan lijnrecht tegenover enkele richtlijnen van de islam en het jodendom. Die stellen dat een dier gedood moet worden door het te kelen. Dat gebeurt zonder enige vorm van verdoving.

Op zoek naar ‘halal' vlees

In België wonen er ongeveer 500.000 moslims en meer dan 30.000 joden. Zij vierden afgelopen jaar hun laatste offerfeest waarbij ze de dieren onverdoofd mochten slachten, op erkende slachtvloeren weliswaar. Dit jaar met het offerfeest zullen ze allicht vlees bestellen uit het buitenland wat volgens sommigen kan leiden tot tekorten.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is de minister die verantwoordelijk is voor de nieuwe wet. In juni vorig jaar vond hij een consensus voor een verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Vanaf 31 augustus 2019 is onverdoofd slachten ook verboden in Wallonië.