Antwerpse politiechef razend op sp.a-kandidate Jinnih Beels: "Laat je niet gek maken door wat bepaalde Pinokkio's allemaal beweren in de pers" TT

05 oktober 2018

10u06

Komt het ooit nog goed tussen de Antwerpse politie en sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels, zelf ex-commissaris bij het grootste politiekorps van Vlaanderen? In een vlammende brief aan alle agenten heeft korpschef Serge Muyters alvast keihard uitgehaald naar Beels. Muyters pikt het niet dat Beels kritiek heeft op de wijkwerking van de lokale politie. "Het is belangrijk dat we bij de Antwerpse politie ons niet gek laten maken door wat bepaalde Pinokkio's allemaal beweren in de pers."

Beels uitte in debatten en tv-interviews al een aantal keren kritiek op de huidige werkwijze van de politie in de Koekenstad. Volgens de kandidaat-burgemeester voor sp.a is de wijkwerking afgebouwd, komen agenten veel minder dan vroeger op straat en kennen ze hun buurt niet meer.

Behalve uiteraard huidig burgemeester Bart De Wever blijkt nu ook korpschef Serge Muyters niet van die kritiek gediend. Hij schreef een brief naar het voltallige korps om de wijkwerking te verdedigen. "Zulke beweringen zijn niet alleen een belediging voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor de wijkwerking, ze zijn ook gewoon niet waar! Onze wijkwerking telt vandaag 411 medewerkers, 14 procent meer dan zes jaar geleden." Volgens Muyters is bovendien 89 procent van de Antwerpenaren tevreden tot zeer tevreden over de werking.

Muyters viseert ook Beels zelf, zonder haar expliciet bij naam te noemen. "Nog tien dagen en dan zijn de verkiezingen achter de rug. Het is belangrijk dat we bij politie Antwerpen het hoofd koel houden en ons niet gek laten maken door wat bepaalde Pinokkio's allemaal beweren in de pers. Als korpschef maakt het me kwaad om deze onwaarheden en verwijten te lezen, maar wij weten beter."

Beels en Muyters liggen al langer in conflict met elkaar. De politica werkte van 2003 tot 2015 zelf bij de Antwerpse politie, in het begin als eerste vrouwelijke politiecommissaris van vreemde origine. Later kwam ze aan het hoofd te staan van de nieuwe cel Diversiteit. In 2015 stapte ze op na strubbelingen en meningsverschillen over de te volgen koers bij de politie, waarbij de nadruk meer op repressie kwam te liggen. "Eerst vechten, dan praten, is niet mijn stijl", klonk het bij haar ontslag.