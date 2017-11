Antwerpse politie waarschuwt: dieven gebruiken list om dure horloges te stelen, al meer dan 50 slachtoffers Drie verdachten opgepakt, maar probleem blijft aanhouden hr kav

10u21

Bron: Politie Antwerpen 3 Politie Antwerpen De Antwerpse politie waarschuwt voor listige dieven die het gemunt hebben op dure horloges. Sinds juni zijn er al 50 aangiftes van slachtoffers wiens horloge op straat gestolen werd.

De dieven houden hun slachtoffer eerst in de gaten en kijken of het uurwerk dat gedragen wordt, waardevol is. Als dat zo is, spreken ze hun slachtoffer beleefd aan door bijvoorbeeld naar de weg te vragen. Slachtoffers verklaren dat de zakkenrollers hen daarna vriendelijk aan de polsen vastnemen om te bedanken. Zo kunnen ze ongezien en zonder dat het slachtoffer het voelt, het horloge stelen.

Al 50 slachtoffers

De problematiek duikt sinds juni op in Antwerpen. Er al meer dan 50 slachtoffers bekend. Zowel de diensten van de recherche, van de wijkwerking als die van de informatie gestuurde politiezorg volgen de zaak op en proberen de werkwijze in kaart te brengen. De politie vraagt burgers ook om waakzaam te zijn als wildvreemden fysiek contact willen maken na een vriendelijk gesprek op straat.

Sinds juni zijn er al drie verdachten opgepakt. Toch blijft het probleem aanhouden, wat de speurders doet vermoeden dat het over een dadergroep gaat die in wisselende samenstelling opereert.