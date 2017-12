Antwerpse politie vraagt hulp in zoektocht naar jongeman die vol blikje tegen hoofd inspecteur gooide TT

15u42 0 rv Opsporingsbericht Antwerpen. De lokale politie van Antwerpen heeft een opsporingsbericht verspreid in de zoektocht naar een jongeman die bij rellen in Borgerhout deze zomer een vol blikje drank naar het hoofd van een inspecteur gooide.

"Op zondag 25 juni 2017 omstreeks 15.14 uur werd een politieman gewond tijdens een interventie op het pleintje ter hoogte van de Jan De Laetstraat in Borgerhout", zegt de politie.

"Een jonge man gooide tijdens calamiteiten een vol drankblikje tegen het hoofd van een politie-inspecteur, terwijl die een andere verdachte trachtte in bedwang te houden. De politie-inspecteur werd opzettelijk geslagen en verwond tijdens de uitoefening van zijn functie. De dader vluchtte weg in onbekende richting."

De man is ongeveer 1,85 meter groot en vermoedelijk tussen 25 en 28 jaar oud. Hij heeft een sportieve lichaamsbouw en een getaande huidskleur, mogelijks van Noord-Afrikaanse origine.

Hij heeft halflang, steil zwart haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Bovenaan is het langer met een zijscheiding. Hij heeft een kort getrimde zwarte baard.

Wie meer informatie over de man heeft, kan de politie contacteren op het nummer 0800 30 300 of per mail aan opsporingen@police.belgium.eu.

#slagenenverwondingen : wie herkent deze jonge man die een politie-inspecteur heeft verwond in Borgerhout op 25/06/17 ? https://t.co/1uDLRfLidf pic.twitter.com/Zcl7d72ZsQ Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link

