Antwerpse politie verzegelt autobedrijf wegens overlast en onregelmatigheden

31 oktober 2018

Na een gecoördineerde controleactie is gisteren de site van een autobedrijf in Wilrijk verzegeld wegens allerlei onregelmatigheden op het vlak van vergunningen, het bewaren van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en milieunormen. De politie was naar eigen zeggen tot de controle overgegaan na klachten uit de buurt.