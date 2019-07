Antwerpse politie vat zes dealers op een weekend PVZ

08 juli 2019

15u52

Bron: Belga 0 Verschillende teams van de politiezone Antwerpen hebben tijdens het weekend drugsdealers betrapt. Op een muziekfestival op Linkeroever liepen drie dealers tegen de lamp, drie anderen waren actief op verschillende plaatsen in de stad. Dat meldt de politie vandaag.

Het drugsondersteuningsteam van de lokale politie hield het afgelopen weekend toezicht op een festival op Linkeroever. Daar werden drie dealers opgepakt. Een van hen probeerde zijn drugs nog weg te gooien, maar werd door de politie betrapt. Bij een huiszoeking werden nog drugs en doping aangetroffen. Ook bij twee andere dealers vond de politie thuis drugs. De drie worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

In totaal nam de politie 36 xtc-pillen, 188 gram hasj, 2 flacons testosteron, 1.490 euro cash en gebruikershoeveelheden cocaïne, amfetamine en speed in beslag. 42 mensen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgeschoteld voor drugsbezit.

Op de Turnhoutsebaan stelde het ondersteuningsteam ook een deal vast. De man bleek nog 95 gram hasj op zak te hebben. Ook hij wordt voorgeleid.

In de Pothoekstraat merkte de politie twee verdachte mannen op. Ze werden gevolgd tot aan de Schijnpoortweg, waar ze contact legden met een derde persoon. Bij controle vond de politie bij een van hen 57 eenheden cocaïne.

In de Terninckstraat vatte de politie een man die marihuana verkocht. Bij hem thuis werd 21,4 gram marihuana, 6,1 gram hasj en 330 euro in beslag genomen.