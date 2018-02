Antwerpse politie treft 1.000 xtc-pillen in auto aan ep

24 februari 2018

12u10

Bron: Belga 5 Gisterenmiddag is in Antwerpen een bestuurder gearresteerd met in zijn wagen onder meer 1.000 xtc-pillen. Dat meldt de lokale politie.

Het systeem van nummerplaatherkenning (ANPR) in de Scheldestad registreerde vrijdagmiddag een gestolen voertuig met een Nederlandse nummerplaat. Verschillende ploegen snelden ter plaatse en konden het voertuig onderscheppen ter hoogte van de Stenenbrug, in het oosten van de stad.

Volgens de politie gedroeg de bestuurder zich verdacht en werd het voertuig daarom grondig gecontroleerd, onder meer met een drugshond. "In de koffer werden maar liefst 1.000 xtc-pillen aangetroffen. De bestuurder bleek ook nog een zakje hasj en 50 gram cocaïne op zak te hebben. In opdracht van de magistraat werden de drugs, twee gsm-toestellen en het voertuig in beslag genomen. De verdachte werd gearresteerd", klinkt het.