Antwerpse politie ontslaat twee agenten wegens racisme TK

21 maart 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 Twee agenten van de Antwerpse politie die een racistische filmpje hadden gemaakt, hebben de hoogste tuchtstraf gekregen: ontslag. Dat staat in het jaarrapport Diversiteit van het korps dat deze krant kon inkijken.

Het duo werd betrapt in de nasleep van een onderzoek naar een afpersingszaak door politiemensen. In totaal ontving het Antwerpse korps in 2017 19 klachten over agenten, waarvan een deel ongegrond of onontvankelijk werd bevonden. In dertien gevallen ging het om klachten wegens mogelijk racisme.

De dienst Intern Toezicht werkte dat jaar uiteindelijk negen klachten af rond racisme. Zes ervan werden aangebracht door collega’s of oversten, drie kwamen via burgers. In drie zaken volgde een tuchtsanctie: twee agenten kregen een tuchtstraf (blaam), één agent kreeg een functioneringsnota.

In 2017 was er veel te doen over de gespannen relaties tussen agenten en allochtone jongeren. Het leidde in de zomer tot hevige incidenten.