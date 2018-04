Antwerpse politie nam vorig jaar 2.400 euro geld af van bedelaars IB

20 april 2018

04u59

Bron: Belga 0 Het voorbije jaar vonden in Antwerpen 58 inbeslagnames plaats van bedelgeld. Dat schrijven De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Sinds april vorig jaar mag de Antwerpse politie geld afnemen van agressieve bedelaars. De maatregel was bedoeld om mensenhandel te bestrijden, benadrukte het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) destijds bij de invoering.

Een bedelaar heeft zes maanden de tijd om de inbeslagname te betwisten, maar dat gebeurde slechts één keer succesvol. Is de termijn ver­streken, dan wordt het geld doorgestort naar het OCMW. "344,98 euro zal eerstdaags worden doorgestort", reageert woordvoerder Dirk Delechambre. "Hetzelfde gebeurt met de resterende 1.998,77 euro, nadat de zes maanden verstreken zijn."

Vermoeden van een netwerk

De Standaard citeert een Antwerpenaar die tot voor kort bedelde, en niet de indruk heeft dat de maatregel effect heeft. Ook het Federaal Migratie­centrum Myria ziet weinig heil in de aanpak. "Als er een vermoeden is van een netwerk, dan moet de politie observeren en proberen om dat in kaart te brengen, zodat ze de uitbuiters of opdrachtgevers kan klissen."

Volgens Delechambre is het te vroeg om te zeggen of er al een merkbaar resultaat is.