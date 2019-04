Antwerpse politie hele dag in verhoogde staat van paraatheid na dreiging schietpartij op de Meir mvdb

19u51 78 De Antwerpse politie heeft vandaag extra gepatrouilleerd met zwaarbewapende agenten op en rond de Meir en andere drukke plekken in de binnenstad. Aanleiding was een melding op Instagram waarin een onbekende dreigde met wapengeweld op de Meir.

Op Instagram verscheen gisterenavond een foto van vijf wapens op een bed, met daarbij de melding: “Locatie: Mr. Jullie gaan weg, gone, loessoe?” ‘Mr’ zou daarin staan voor de Meir. Later publiceerde hetzelfde account op Instagram Stories nog een foto van een machinegeweer met de tekst: “We gaan ze aanpakken”.

De Antwerpse politie kreeg verschillende meldingen en nam geen enkel risico. “Vanochtend ontving de politie meldingen van dreigende berichten op de sociale media”, zegt ze in een persbericht. “Er werd meteen een onderzoek gestart om de oorsprong van het bericht te achterhalen. In tussentijd werden er extra veiligheidsmaatregelen genomen in Antwerpen.”

Agenten van de mobiele eenheid hielden in aangepaste uitrusting discreet een oogje in het zeil. In de loop van de dag werd uit het onderzoek duidelijk dat er geen dreiging is voor de stad, zegt de politie. De extra veiligheidsmaatregelen werden rond 18 uur vanavond afgebouwd. Het is niet duidelijk of er een verdachte is opgepakt.

