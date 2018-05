Antwerpse politie heeft handen vol met verschillende trouwstoeten

Nina Bernaerts

12 mei 2018

20u57

Bron: eigen berichtgeving

0

Het lijkt wel trouwseizoen, in heel de stad had de politie vandaag de handen vol met trouwstoeten. Her en der verliepen die rustig, maar in de namiddag waren er toch verschillende flagrante inbreuken op de wegcode, onder andere op het Zuid, aan de Haantjeslei en de Belegstraat.