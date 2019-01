Antwerpse politie gooit 110 "asociale" bestuurders op de bon tijdens controleactie KVE

20 januari 2019

17u40

Bron: Belga 0 De Antwerpse lokale politie heeft gisteren tijdens een controleactie op en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout 110 pv's opgemaakt voor allerlei verkeersovertredingen die te maken hadden met asociaal en gevaarlijk rijgedrag. De agenten hanteerden een nultolerantie.

De meeste pv's, 45 stuks, werden opgemaakt voor bestuurders die dubbel geparkeerd stonden. 37 bestuurders werden betrapt op gsm-gebruik achter het stuur en 13 wagens stonden op de stoep geparkeerd.

De politie zag ook acht bestuurders oneigenlijk gebruikmaken van de trambedding in het midden van de straat: vijf bestuurders voerden er een inhaalmanoeuvre uit, drie bestuurders gebruikten de trambedding om terug te draaien. Nog eens twee bestuurders vertoonden volgens de politie "onverantwoord rijgedrag", twee bestuurders en één voetganger negeerden een rood licht en tot slot waren er nog twee niet nader gespecificeerde overtredingen.

Op de Oude Leeuwenrui in de binnenstad voerde de politie vandaag dan weer een controleactie uit rond drugs en alcohol in het verkeer. 21 van de 214 gecontroleerde bestuurders testten positief. Acht personen moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Eén voertuig werd geïmmobiliseerd omdat de bestuurder een rijverbod had openstaan.