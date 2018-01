Antwerpse politie gaat voor digitalisering met 'combi 3.0', De Wever droomt van drones ADN

31 januari 2018

18u19

Bron: Belga 0 De Antwerpse lokale politie heeft vandaag haar 'combi 3.0' en de toepassing Focus gepresenteerd, twee middelen waarmee het korps voluit voor digitalisering kiest.

"We willen het verhaal van de smart city die we zijn, door het aantrekken van honderden digitale ondernemers en door de digitalisering van de stedelijke administratie, doortrekken naar de politie", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). De Wever droomt ook van het inzetten van drones, al moet daar eerst nog een wettelijk kader voor worden gecreëerd.

Focus?

Focus is een op laptops en smartphones bruikbaar systeem om politiebronnen te doorzoeken, pv's te registreren, beelden door te sturen en incidenten op te volgen. De Antwerpse politie werkte de app zelf uit in samenwerking met Digipolis, de IT-partner van de stad. Focus laat toe om ploegen op het terrein niet langer radiofonisch, maar vooral via digitale weg aan te sturen.

Politiemedewerkers kunnen bijvoorbeeld op namen en adressen zoeken naar voorgaande feiten, geregistreerde wapens en voertuigen om voorbereid te zijn op de interventie. Maar de app werd ook al gebruikt om een foto te nemen van een voetbalsupporter die Bengaals vuurwerk afstak in een stadion en die foto meteen via het interne messenger-systeem te delen om de verdachte snel te kunnen vatten.

Politiemedewerkers kunnen Focus ook thuis gebruiken, maar het systeem is beveiligd tot op het niveau van een bank-app en alle opzoekingen worden gelogd om eventueel misbruik te kunnen achterhalen. De Wever is erg trots op de verwezenlijking, waaraan drie jaar werd gewerkt. Het zou immers gaan om een Europese primeur. "Ons systeem zal ook de bovenlaag vormen voor het systeem van 'iPolice' dat in het hele land zal worden uitgerold", zegt hij. "Dat is goed voor de compatibiliteit, maar betekent allicht ook dat we via die weg een deel van de ontwikkelingskosten kunnen recupereren."

Maak kennis met onze Combi 3.0. Ingericht als rijdend politiekantoor, met aandacht voor connectiviteit, navigatie en mobiele printers om mensen ter plaatse verder te helpen. We zijn ook trots op onze FOCUS-app, die het politiewerk nóg efficiënter maakt! #altijdvandienst pic.twitter.com/eXzEzHfdS3 Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Combi 3.0?

De combi 3.0 is dan weer een voertuig met een kostenplaatje van 100.000 euro met een Focus-touchscreen, een werkplek met printer achteraan en een track & trace-systeem. "Je kan er alle administratie doen waarvoor je anders naar het kantoor moet", zegt korpschef Serge Muyters. "Zo kunnen we de combi's 24/7 op het terrein houden, wat efficiënter is en ons zichtbaarder aanwezig maakt." Momenteel beschikt de Antwerpse politie over 54 dergelijke combi's, oudere modellen krijgen voor zover mogelijk een update.

Extra moderniseringen

De Wever heeft voor de volgende legislatuur nog heel wat extra moderniseringen bij zijn politiekorps in gedachten. "We willen werken met bodycams en dashcams, daarvoor is een draagvlak, maar ik droom ook van drones", zegt hij. "Daar is nu nog geen wettelijk kader voor, maar de mogelijke toepassingen en winsten zijn enorm. Drones bieden meer mogelijkheden en zijn goedkoper in gebruik dan RAGO (de politiehelikopter, red.)."

Wil je zien hoe de digitalisering er voor Politie Antwerpen echt uitziet? Bekijk hier onze flash of surf voor de persfilm naar onze website: https://t.co/KE5ctr2Kez pic.twitter.com/iPz4MCSO2M Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link