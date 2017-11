Antwerpse politie gaat vanaf morgen gevaarlijke fietsers veel strenger aanpakken avh

21u39

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Vertommen Archiefbeeld De wijkwerking van de Antwerpse lokale politie gaat vanaf morgen gevaarlijke fietsers veel strenger aanpakken. Uit meldingen en klachten van inwoners en uit discussies op sociale media blijkt dat foutief en gevaarlijk fietsgedrag stilaan de spuigaten uitloopt in Antwerpen.

“Eigen vaststellingen van de politie bevestigen dat er wel degelijk een probleem is met foutief en gevaarlijk fietsgedrag”, klinkt het bij de politie. “Tegelijkertijd is er de objectieve vaststelling dat het aantal fietsers sterk stijgt. Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, zit eveneens in stijgende lijn. Er deden zich recent ook twee dodelijke ongevallen voor tussen fietsers onderling.”

De aandachtscampagne zal enkele maanden duren. Over het hele grondgebied van de stad zullen strengere controles plaatsvinden. De politie zal werken in twee fases: na een sensibiliseringsfase van enkele weken gaat de politie over tot een verbaliseringsperiode.

De politie zal focussen op de volgende overtredingen:

- negeren van de fietsrijrichting

- fietsen op voetpad

- rijden zonder lichten

- door rood licht rijden

- negeren van verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder)

- gsm’en tijdens het fietsen