Antwerpse politici nemen deel aan ramadanmaaltijd iftar kv

09 juni 2018

00u38

Bron: Belga 0 Verschillende Antwerpse politici, onder wie burgemeester Bart De Wever (N-VA), hebben vanavond deelgenomen aan de interculturele iftar-avond van vzw Fedactio in het Hilton Hotel. Ze zaten met verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden samen rond de tafel om het vasten te breken.

De iftar, de maaltijd die tijdens de ramadan gegeten wordt na zonsondergang, is traditioneel een moment om samen te eten en in dialoog te treden. Fedactio verwelkomde daarom leden van de vijf grootste wereldreligies, net als deelnemers uit de Afrikaanse en Aziatische gemeenschap en uit de Balkan.

Ook veel Antwerpse politici tekenden present: Bart De Wever en Ludo Van Campenhout van N-VA, Philippe De Backer, Claude Marinower en Erica Caluwaerts van Open Vld, Caroline Bastiaens van CD&V, Jinnih Beels en Tom Meeus van sp.a en Wouter Van Besien van Groen. Fedactio ontving in totaal meer dan honderd deelnemers.

Gastspreker Bart De Wever vond het boeiend dat alle ideologische gezindheden samen rond de tafel werden samengebracht. "Er wonen 177 nationaliteiten in Antwerpen en dat brengt niet alleen veel kansen en connecties met zich mee, maar ook veel uitdagingen. Er is nog altijd veel apartheid: we wonen naast elkaar en niet met elkaar. We moeten een verbinding zoeken, maar over hoe dat moet zijn we het niet eens. Dat kan vanavond voer vormen voor boeiende gesprekken", stelde de burgemeester.