Antwerpse Open Vld kiest voor jonge Joodse kandidaat Joseph Steimetz Redactie

21 april 2018

10u06

Bron: Belga 0 Bij de lokale en provinciale verkiezingen van oktober zal de Antwerpse Open Vld een plaats aanbieden aan de Joodse kandidaat Joseph Steimetz. Dat schrijft De Morgen en wordt bevestigd door lijsttrekker Philippe De Backer.

Volgens De Backer werd Steimetz niet aangezocht vanwege zijn geloofsovertuiging. "Joseph is een sympathieke gast, die bij ons al jaren actief is in de jongerenafdeling en in de eerste plaats Antwerpenaar en liberaal is."

"Wij hebben altijd al mensen van joodse origine op onze lijsten gehad. Die zijn bij ons actief omdat ze liberaal zijn en zich goed voelen bij ons", zegt De Backer. "Joseph heeft zelf zijn kandidatuur gesteld."

Het is nog niet duidelijk of Steimetz een plaats krijgt op de lokale lijst, de districtslijst of de provinciale lijst van de Antwerpse Open Vld. Half mei moet daar duidelijkheid over zijn.

Steimetz hield zich de afgelopen jaren onder meer bezig met de interculturele dialoog, aldus De Backer.