Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwetoren in nieuw licht voor 500ste verjaardag

jv

01 september 2018

22u10

Bron: belga

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) vanavond de nieuwe verlichting van het gebouw feestelijk aangestoken. Het is exact 500 jaar geleden dat de Onze-Lieve-Vrouwetoren ingewijd werd.