Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal luidt klokken uit solidariteit met Notre-Dame

16 april 2019

Naar aanleiding van de brand aan de Notre-Dame in Parijs luidt de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen haar klokken om haar medeleven te betuigen met de Fransen. De beiaardier speelt aangepaste muziek zoals het Franse volkslied in mineur, de ‘Notre-Dame’ van Alan Menken en ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel.