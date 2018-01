Antwerpse N-VA na de breuk bij 'Samen': "Duidelijke keuze voor Antwerpenaar blijft" Redactie

19u24 0 belga Fons Duchateau, Antwerps N-VA-voorzitter, naast Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau wil zich in een reactie op het stopzetten van Samen "niet uitspreken over de interne keuken van een andere partij", maar vindt blijkbaar dat er niet veel veranderd voor de kiezer. "Ik stel vast: Samen gaat apart verder, maar ze geven wel aan na de verkiezingen onder één dak terug samen te gaan", zegt hij. "Er bijft dus een duidelijke keuze voor de Antwerpenaar."

Na de onthullingen over mogelijke financiële malversaties viel de term "lastercampagne" al gauw in het Samen-kamp. Sp.a-voorzitter John Crombez wees expliciet naar Mark Descheemaeker, de voorzitter van De Lijn én van N-VA-signatuur, als bron van de lekken over Meeuws, wat Descheemaeker als nonsens van tafel veegde.

Over die beschuldigingen dat N-VA achter de lekken van documenten van De Lijn zou zitten, is Duchateau kort. "Verhalen van moddergooien gaan in weze gewoon over journalisten die feiten aanbrengen", vindt hij. "Meeuws probeert zichzelf in een martelaarsrol te wentelen. De enige verliezer in dit verhaal is de belastingbetaler."

Wij zijn de lastercampagne niet gestart. Samen is die gestart Ludo Van Campenhout (N-VA)

Ook zijn partijgenoot en schepen Ludo Van Campenhout ontkent dat N-VA een lastercampagne voert tegen sp.a-kopstuk Tom Meeuws. Hij vindt daarentegen dat 'Samen' zich net zelf aan dergelijke praktijken heeft bezondigd. "Wij hebben niet met modder gegooid. Dat is onze stijl niet", verklaarde Van Campenhout in Villa Politica.

"Wij zijn de lastercampagne niet gestart. Samen is die gestart", zei hij woensdag in de wandelgangen van het Vlaams parlement. Hij noemde de uitspraken van Crombez "totaal ongegrond en gratuite beschuldigingen". "Het is een beetje paradoxaal van een moddercampagne te spreken en intussen iemand ongegrond te beschuldigen. Dit is onze stijl niet", aldus nog Van Campenhout.

Op de breuk binnen Samen reageert Van Campenhout opvallend voorzichtig. "De prioriteit voor N-VA en het College is goed besturen voor Antwerpen", luidde het. "Wat bij Samen gebeurt, is hun winkel. Elke partij moet haar eigen strategie uittekenen".