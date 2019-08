Antwerpse Museumnacht lokt 12.000 bezoekers kv

04 augustus 2019

03u09

Bron: Belga 0 In Antwerpen zijn gisteravond zowat 12.000 bezoekers naar de vijftiende Museumnacht afgezakt. Dat is 2.000 meer dan de editie van 2018. Twintig musea hielden uitzonderlijk de hele avond - tot 1 uur - de deuren open. In de voormalige kloosterkerk Amuz was er zelfs nog een afterparty tot 4 uur.

Bezoekers van Museumnacht konden gisteren met één ticket in alle deelnemende musea terecht en met een pendelbus van de ene locatie naar de andere rijden. In verschillende musea waren er ook speciale expo's, performances of randanimatie voorzien. Zo kon je aan het MAS deelnemen aan een interactieve installatie met een soort telefooncentrale, waren er erotische vertellingen en swingjazz aan en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, kon je een literair portret van jezelf krijgen in het M HKA en naar renaissancemuziek luisteren in het Museum Plantin-Moretus.

Er waren ook zoektochten uitgestippeld voor (gezinnen met) kinderen en wie zich te sportief voelde om de bus te nemen, kon een fietstocht volgen met een stadsgids.

Wie Museumnacht bezocht, maar niet tot op alle locaties geraakte, kan ook dit jaar met zijn of haar polsbandje nog tot eind augustus terecht in één van de deelnemende musea.