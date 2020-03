Antwerpse moskeeën bieden gebedshuizen aan voor de zorgsector ADN

30 maart 2020

11u47

Bron: Belga 44 De Antwerpse moskeekoepel UMA (Unie van Moskeeën in Antwerpen) heeft in een open brief de infrastructuur van de moskeeën die bij de koepel zijn aangesloten aangeboden aan de zorgsector.

De moskeeën zijn momenteel net als alle andere gebedshuizen verplicht gesloten omwille van het coronavirus. "Als de gebedshuizen een meerwaarde zouden kunnen betekenen in functie van de ziekenhuizen en andere zorginstellingen en dergelijke, zijn wij bij deze zeker bereid om een hand toe te reiken", zegt UMA-voorzitter Saïd Mdaouchi.

Volgens Mdaouchi ziet de UMA het als haar plicht om mee te denken hoe ze de zorgsector in deze periode kan helpen. "Het zou een eer zijn voor ons als moslimgemeenschap om een meerwaarde te kunnen betekenen in deze strijd tegen de gemeenschappelijke vijand", zegt hij. "De moslimgemeenschap vormt meer dan 7 procent van de Belgische bevolking, Het is dan ook vanzelfsprekend dat we al onze krachten moeten bundelen, zodoende het welzijn van onze samenleving te garanderen.”

De UMA vraagt verder aan haar leden om zeker alle richtlijnen van de experts en de verschillende overheidsniveau's rond het coronavirus strikt op te volgen.