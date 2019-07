Antwerpse luchthaven verliest verbinding met Londen KVDS

04 juli 2019

10u49

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappij Flybe stopt vanaf 1 september met de verbinding tussen de luchthavens van Antwerpen en London Southend. Dat bevestigen partner Stobart Air en de luchthaven van Antwerpen zelf. Volgens een woordvoerster bij de Antwerpse luchthaven lopen er gesprekken met diverse maatschappijen om de continuïteit van de belangrijke route te garanderen.

De Britse maatschappij Flybe, die sinds begin dit jaar in handen is van een consortium van Virgin Atlantic Airways, Cyrus Capital en Stobart Group, stopt de route wegens tegenvallende resultaten. "Na een doorlichting van ons volledige netwerk, is beslist de route vanaf 1 september stop te zetten", zegt een woordvoerder bij Stobart Air. "Passagiers zijn op de hoogte gebracht en worden volledig terugbetaald of op een alternatieve dienst geboekt."

Gesprekken

Volgens woordvoerster Vanessa Flamez van de Antwerpse luchthaven lopen er gesprekken met diverse maatschappijen om de continuïteit van de Londense verbinding te garanderen. "Het doel is om vanaf 1 september met een nieuwe maatschappij te starten”, klinkt het.





Door het wegvallen van Flybe blijft TUI fly als enige maatschappij voor toeristische vluchten over op Antwerp Airport. Die maatschappij vliegt vanuit Antwerpen naar 13 bestemmingen.