Antwerpse lijsttrekkers blikken terug op bikkelharde verkiezingsstrijd: "Veel slagen onder de gordel" kg

13 oktober 2018

19u20

Bron: VTM NIEUWS 4 De Antwerpse lijsttrekkers namen het vanavond in het VTM NIEUWS tegen elkaar op in een laatste confrontatie voor de verkiezingen van morgen. Vooral de snoeiharde verkiezingsstrijd ging over de tongen. " Er werden veel slagen gegeven, zowel boven als onder de gordel", aldus Antwerps burgemeester Bart De Wever.

De speciale verkiezingsbus van VTM NIEUWS streek vanavond neer aan het Antwerpse stadhuis. Daar kwam huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan het woord, net als uitdagers Kris Peeters (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Philippe De Backer (Open Vld), Jinnih Beels (sp.a), Peter Mertens (PVDA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang). De discussie werd in goede banen geleid door Stef Wauters en Jan De Meulemeester.

Hard

De afgelopen maanden werd een bikkelharde verkiezingsstrijd uitgevochten, beaamt De Wever (N-VA). "Er werden veel slagen gegeven, zowel boven als onder de gordel. Het werd een harde campagne, zoals traditie is in de stad." De huidige burgemeester is nu vooral gefocust op de uitslag van morgen. "Ik heb vertrouwen. Ik hoop vooral dat een coherente coalitie mogelijk is, zodat er geen onmogelijke verzoeningen moeten plaatsvinden." Eerder gaf De Wever al te kennen dat een coalitie met PVDA en Vlaams Belang uitgesloten is. Hij heeft de hoop gevestigd op het verderzetten van de Zweedse coalitie, met Open Vld en CD&V.

"De modder ligt achter ons"

Ook Jinnih Beels (sp.a) heeft het over een ongemeen harde strijd, "zoals het hoort". Dat neemt niet weg dat sp.a volgens Beels rijp is om te besturen. "We zijn klaar om de stad terug in handen te nemen, zoals we dat in het verleden al jarenlang hebben gedaan."



Kris Peeters (CD&V) uitte bewondering voor Beels, maar laat weten dat een coalitie moeilijk ligt. "Beels is een straffe madam. Maar de programma's verschillen toch sterk op een aantal belangrijke punten." Ook hij richtte vanavond vooral de blik op morgen. "De modder ligt achter ons. Nu moet de Antwerpse kiezer de juiste keuze maken. Morgenavond kijken we waar we staan."