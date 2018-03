Antwerpse Katrien De Laet (34) zal bevallen en sterven.

Enkel dure immuuntherapie kan haar leven nog verlengen "Al win ik met 70.000 euro maar één dag:

hij zal de moeite zijn" Sabine Vermeiren

17 maart 2018

05u47

Bron: HLN 0 In de buik van de Antwerpse Katrien De Laet (34) groeit al zes maanden nieuw leven. Van haar eigen leven neemt ze sinds januari elke dag een beetje afscheid. Een ongeneeslijke hersentumor geeft haar nog twee jaar. Hoe dichter de geboorte dus komt, hoe dichter ook haar eigen dood. "Ik wil niet doodgaan. Maar het gebéurt wel."

"Hij schopt." Katrien zegt het zachtjes. Ze kijkt naar haar linkerhand, rustend op de blouse waaronder zich de contouren van een bollend buikje aftekenen. "We verwachten hem in mei. Een jongetje, ja. Hij doet het goed. Mooi op schema, zeggen de dokters." Naast haar, op de bank, zit Olivier (30). Dat is haar man. Hij knikt en zoekt haar vingers. Door de woonkamer loopt een meisje met blonde haartjes. Ze zingt. Het is hun dochter Ella (3,5).

Zes maanden geleden was het leven van dit koppel nog heel gewoon. 2017 was goed begonnen: ze waren getrouwd en ze waren met z'n drieën in hun nieuwe huis in Borgerhout getrokken. In augustus kwam het nieuws waar ze zonder inseminatie - zoals voor Ella nodig was geweest - op hadden gehóópt, maar nooit gerekend: Katrien was zwanger. "Alsof ik alles had. Zo voelde het." Het werd september en alles lag in z'n plooi. Het huis. De jobs - zij in de verzekeringssector, hij bij een technologiebedrijf. Ella voor het eerst naar school. En een kleintje op komst. Het leven was perfect. Léék perfect.

