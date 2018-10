Antwerpse jongeren rijden rond met geladen kalasjnikov op de achterbank: 5 en 4 jaar cel Patrick Lefelon

17 oktober 2018

10u34

Twee Antwerpse jongeren, Quincy S.G.(20) en George O. (19) zijn veroordeeld tot 5 en 4 jaar cel omdat zij met een geladen kalasjnikov in hun auto rondreden. De twee werden op 1 december 2017 betrapt in Heusden-Zolder toen zij werden gecontroleerd tijdens een BOB- controle.

Op de achterbank onder een jas lag een kalasjnikov AK-47 met een kogel in de kamer, en verschillende kogels in de lader. “Het wapen was schietensklaar en lag binnen handbereik”, stelt de rechter.



Welke handelszaak de twee kompanen wilden overvallen, is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een gokkantoor in Houthalen maar dat acht de rechter niet bewezen.

Terreur

Even werd gevreesd voor een terreuraanslag omdat George O. geregeld werd gezien in kringen van radicale moslimjongeren. Daarvoor zijn uiteindelijk geen aanwijzingen gevonden.



Quincy S.G. is een twintiger die geregeld met de politie in aanraking komt. Hij krijgt 5 jaar cel. Zijn vriend George O. moet vier jaar zitten. De twee jongens zitten nog altijd in voorarrest. Een derde verdachte krijgt 18 maanden cel omdat hij zijn auto uitleende.