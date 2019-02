Antwerpse gezinnen van "100 dagen afvalvrij" produceerden 68 procent minder restafval FVI

09 februari 2019

19u49

Bron: Belga 0 In Antwerpen hebben 157 gezinnen deelgenomen aan een actie om honderd dagen minder afval te produceren. De gemiddelde deelnemer produceerde in die honderd dagen 36 kilogram restafval, zo'n 68 procent minder dan het gemiddeld Antwerps gezin.

Bij het proefproject "100-100-100" (100 mensen, 100 dagen, 100 procent afvalvrij) probeerden de deelnemende gezinnen uit Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid zo afvalarm mogelijk te leven. In totaal namen 157 huishoudens mee tussen half oktober en eind januari. Ze kregen opdrachten en tips en wogen elke week hun restafvalzak.

Terwijl een gemiddeld Antwerps gezin 111 kilogram restafval produceert op honderd dagen, konden de deelnemers dat beperken tot gemiddeld 36 kilogram. Dat betekent 2,5 kilogram per week in plaats van 7,8 kilogram per week.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) kijkt nu al uit naar de editie van 2019. "Het project "100-100-100" brengt twee zaken samen. Er wordt dankzij de inzet van de inwoners van het Zuid en Nieuw-Zuid niet alleen gewerkt aan een beter milieu en kleinere afvalberg, dit project brengt ook mensen en buren samen."

"Dit resultaat is zeer hoopgevend", zegt schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). "Een mentaliteitsverandering teweegbrengen kan dus wel degelijk en met spectaculair resultaat. Hier moeten we lessen uit trekken voor de toekomst.”