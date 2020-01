Antwerpse familie bewerkt reuzendiamant van Louis Vuitton IB

22 januari 2020

04u57

Bron: Belga 0 Het Antwerpse diamantbedrijf HB gaat de reuzendiamant bewerken die de Franse luxegroep LVMH vorige week kocht. Dat schrijft De Tijd vandaag. Achter HB schuilt het bedrijf Simply Sparkling van de familie Seber.

LVMH pakte dinsdag in Maison Louis Vuitton Vendôme uit met de Sewelo, de ruwe diamant van 350 gram en 1.758 karaat die ze vorige week kocht van Lucara Diamond Corp. Het Canadese mijnbedrijf haalde de op een na grootste diamant vorig jaar uit zijn mijn in Botswana.

De waarde van de diamant is onduidelijk, net als het bedrag dat LVMH ervoor heeft betaald.

Antwerps familiebedrijf

Het kloven, slijpen, polijsten en verwerken van de enorme diamant zal bij het Antwerpse diamantbedrijf HB gebeuren. Wie achter HB schuilgaat, wilde men vorige week niet zeggen. Volgens insiders zou het gaan om het Antwerpse diamantbedrijf Simply Sparkling van de familie Seber.

Die zou onlangs het gereputeerde Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTCOD) in Lier hebben gekocht. Dat kwam vorig jaar in de etalage nadat de koepelorganisatie van de diamantsector AWDC de subsidiekraan had dichtgedraaid.

“Zeldzame vondst”

Sewelo betekent ‘zeldzame vondst’ in het Tswana - een bantoetaal die gesproken wordt in Botswana, waar de ruwe diamant uit de grond werd gehaald. De ruwe diamant is zo groot als een tennisbal en weegt wel zes keer zo veel.

In 1905 werd een diamant uit de grond gehaald die bijna twee keer zo groot was als de Sewelo. Daar kwamen uiteindelijk negen geslepen stukken uit voort, waarvan de meeste verwerkt zitten in de Britse kroonjuwelen.