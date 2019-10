Antwerpse drugsbaron op Most Wanted-lijst federale politie TMA

12 oktober 2019

09u23

Bron: Belga 0 Er staat een nieuwe naam op de lijst van de twintig voortvluchtige veroordeelden die het meest gezocht worden door de federale politie. Het gaat om de Marokkaan Rachid Bouazza (55), die op 28 maart 2019 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld werd tot een celstraf van 20 jaar.

Bouazza maakte als leidinggevende drughandelaar deel uit van een criminele organisatie die op een georganiseerde wijze zeer grote partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek via de Antwerpse haven België binnenbracht, klinkt het op de website van de federale politie. Het hof van beroep van Antwerpen veroordeelde hem op 28 maart 2019 hiervoor tot 20 jaar cel. Op 17 mei 2013 veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel hem al tot vier jaar cel wegens drugshandel.



Wie meer informatie of een tip heeft over Rachid Bouazza, kan hiervoor terecht bij de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of het e-mailadres djo.perm@police.belgium.be. Wie vanuit het buitenland belt, kan het nummer +32 2 554 44 88 gebruiken.