Antwerpse douane ontdekt partij cocaïne verstopt in nagemaakte ananassen

ADN

11 juni 2018

10u24

Bron: Belga

8

De douanediensten hebben 56 kilo cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. De drugs zaten verstopt in nagemaakte ananassen, meldt het Antwerpse parket.