Antwerpse coronamaatregelen worden morgen bijgestuurd SVM

04 augustus 2020

17u30

Bron: Belga 0 Een of meerdere van de bijkomende coronamaatregelen die vorige week woensdag van kracht werden in de provincie Antwerpen worden bijgestuurd. Dat bevestigt het kabinet van provinciegouverneur Cathy Berx. De gouverneur geeft morgenmiddag om 12 uur een persconferentie in het Provinciehuis.



Berx zal op de persconferentie een overzicht geven van de epidemiologische situatie in Antwerpen. De politieverordening zal gewijzigd worden, al is het nog niet duidelijk op welke vlakken precies. Mogelijk komt er dan ook meer duidelijkheid over de specifieke situatie van het (Antwerpse) profvoetbal.

Antwerpenaars moeten zich nu houden aan een algemene mondmaskerplicht op het openbaar domein. De horeca sluit verplicht om 23 uur en er geldt een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur.

